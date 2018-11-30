تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لموجة الطقس السيئ × 10 معلومات

أرسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا جويًا لمحافظة البحر الأحمر، أعلنت خلاله أنه من المتوقع تعرض مدن جنوب ووسط محافظة البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار بداية من أمس الخميس ولمدة 36 ساعة.
من جانبها اتخذت محافظة البحر الأحمر عدة إجراءات احترازية تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول، تعرف على تلك الإجراءات فى 10 نقاط.
1- أهابت محافظة البحر الأحمر المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.
2- أكدت محافظة البحر الأحمر على السائقين على الطرق بأخذ الحيطة وبتوخى الحذر.
3- أصدر المحافظ تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينها والاستعداد التام حيال هذا الأمر.
4- رفع درجة الاستعداد بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.
5- تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
6- كلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة.
7- تشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية.
8- مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.
9- أصدر المحافظ تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفتح جميع المطابق فور نزول المطر، بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.
10- تكليف رؤساء الأحياء بتقسيمها إلى قطاعات مختلفة، لمتابعة أخطار الأمطار والتدخل عند الحاجة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة