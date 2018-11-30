تعرف على أكبر 10 دول إنتاجاً للقطن فى العالم وعلى رأسها الهند

ينشر اليوم السابع قائمة أكبر عشر دول إنتاجاً للقطن فى العالم والتى تضمنها تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة السلع وخاماتها بالاسواق والبورصات السلعية والتى كشفت بأن دولة الهند تربعت على عرش إنتاج القطن بانتاج 6 ملايين و 205 الف طن خلال موسم 2017/2018 و جاءت تفاصيل القائمة كالتالى :-
الهند 6 ملايين و 205 الف طن
الصين 5 ملايين و 987 الف طن
الولايات المتحدة الامريكية 4 ملايين و 555 الف طن
البرازيل مليون و 894 الف طن
باكستان مليون و 785 الف طن
أستراليا مليون و 45 الف طن
تركيا 871 ألف طن
أوزبكستان 838 الف طن
تركمانستان 296 الف طن
بوركينا فاسو 158 الف طن
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