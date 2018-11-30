تعرف على أكبر 10 دول إنتاجاً للقطن فى العالم وعلى رأسها الهند

كتب محمود الضبع

ينشر اليوم السابع قائمة أكبر عشر دول إنتاجاً للقطن فى العالم والتى تضمنها تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة السلع وخاماتها بالاسواق والبورصات السلعية والتى كشفت بأن دولة الهند تربعت على عرش إنتاج القطن بانتاج 6 ملايين و 205 الف طن خلال موسم 2017/2018 و جاءت تفاصيل القائمة كالتالى :-

الهند 6 ملايين و 205 الف طن

الصين 5 ملايين و 987 الف طن

الولايات المتحدة الامريكية 4 ملايين و 555 الف طن

البرازيل مليون و 894 الف طن

باكستان مليون و 785 الف طن

أستراليا مليون و 45 الف طن

تركيا 871 ألف طن

أوزبكستان 838 الف طن

تركمانستان 296 الف طن

بوركينا فاسو 158 الف طن