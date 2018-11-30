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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:26 م
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تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى ضد قمة العشرين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:26 م
تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى ضد قمة العشرين اجتماعات على هامش القمة
أ ش أ
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تظاهر العديد من الأشخاص اليوم الجمعة أمام مبنى الكونجرس الأرجنتيني، في العاصمة (بيونس آيريس) ضد قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم هناك.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن المتظاهرين أعربوا عن احتجاجهم ضد سياسات الإنفاق التي تتبعها الحكومة الأرجنتينية في الوقت الذي تنزلق فيها البلاد نحو أزمة اقتصادية عميقة.

وتنطلق اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتستمر يومين، حيث يناقش القادة قضايا اقتصادية منها التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليه.


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