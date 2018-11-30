تداول 11 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 11 سفينة.

وشهد ميناء شرق بورسعيد نشاطا ملحوظًا فى حركة السفن حيث سجل دخول 7 سفن حاويات و مغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.