تخصيص أرض لاقامة محطة صرف صحي لقرية فى مركز أبوكبير بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٤٣٧٣ لسنة ٢٠١٨، بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ٧٠ م٢ لأقامة محطه رفع صرف صحي عليها والواقعة بحوض السواقي زمام ناحية كفر السواقي مركز أبو كبير لصالح الوحدة المحلية ببني عياض، وكلف المحافظ رئاسة مركز ومدينة أبو كبير باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسبق مع الوحدة المحلية ببني عياض لنقل ملكية الأرض المتبرع بها.

وفي سياق متصل، انطلق ماراثون رياضي للشباب والفتيات تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" برعاية وزير الشباب والرياضة و محافظ الشرقية و بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والهيئات الرياضية بالمحافظة، من أمام قصر ثقافة مدينة الزقازيق.

وأشاد المحافظ بالإقبال الكثيف من المواطنين علي المشاركة في المارثون الرياضي اليوم وخاصة من الشباب و الفتيات حيث بلغ عدد المشاركين اكثر من 1500 مشارك، مؤكدا علي أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع صورها و لمختلف الأعمار والتوعية بأهميتها ودورها في الحفاظ علي الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

ومن جانبه، صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المارثون يهدف إلى تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، وبث روح التنافس الايجابي بينهم، وشارك فيه عدد من الهيئات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة.