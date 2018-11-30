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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:39 م
خالد صلاح
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بوتين يندد بالاستخدام المسىء للعقوبات والحمائية التجارية خلال قمة العشرين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:04 م
بوتين يندد بالاستخدام المسىء للعقوبات والحمائية التجارية خلال قمة العشرين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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 ندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجمعة فى بوينوس آيرس بالاستخدام "المسيء" للعقوبات "الاحادية الجانب" والحمائية التجارية وذلك قبيل افتتاح قمة مجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية.

وقال بوتين الذى تخضع بلاده لعقوبات اقتصادية قاسية أوروبية وأميركية بسبب الازمة الاوكرانية منذ 2014 "لا يمكننا الا ملاحظة منافسة غير شريفة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه يستند الى مبدأ المساواة بين الدول. ان ممارسة مسيئة عبر استخدام عقوبات احادية الجانب غير مشروعة واجراءات حمائية تنتشر".

 

 


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