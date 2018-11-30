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بعد 24 سنة.. زوجان يلجأن لمحكمة الأسرة لإعادة زواجهما بسبب خطأ فى عقد القران

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:30 ص
بعد 24 سنة.. زوجان يلجأن لمحكمة الأسرة لإعادة زواجهما بسبب خطأ فى عقد القران محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبى
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أقام زوجان دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة، بمجمع إمبابة لتصحيح عقد زواجهما بعد اكتشاف خطأ أثناء إنهاء بعض الأوراق الحكومية لنجلهما.

 

وأكد الزوجان  "س.م.ك" و"ع.أ.م"، أنهما لجآ لتصحيح عقد زواجهما الذى اتضح أنه يحتوى على خطأ بوثيقته يجعلهما غير متزوجين أمام القانون، وذلك بعد زواج دام 24 عامًا.

 

وشرح الزوجان أثناء وقوفهما بمحكمة الأسرة، أنهما بعد سنوات عديدة من الحياة الزوجية يعيشان بسعادة وتفاهم، مضيفين أن جيرانهما يظنان أنهما يعانيان من الخلافات الزوجية بسبب ذهابهما بصفة مستمرة لمحكمة الأسرة .

 

وأعرب الزوج، صاحب محل تجارى، الذى يبلغ من العمر 56 عامًا عن سعادته بسبب ارتباطه بزوجته التى كافح للزواج منها، قائلاً: لم تغضبنى طوال سنوات زواجنا وعاملتنى بمنتهى الاحترام والود طوال حياتنا.

 

وتابع الزوج: سعيد لأنه أتيحت الفرصة مرة أخرى بعد بلوغنا هذا السن بإعادة الزواج، التى ذكرتنا بالأيام الأولى عند ارتباطنا.

 

فيما قالت الزوجة، التى تبلغ 50 عامًا: شعرت بالمفاجأة عندما كان نجلى يوثق بعض الأوراق، واتضح أن عقد الزواج الخاص بنا يحتوى على خطأ، بسبب تحريره على يد منتحل صفة مأذون قام بكتابة بعض البيانات الخاصة بى بشكل غير صحيح .


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