بعد خسارته فى "الرئاسة"..زعيم المعارضة فى جورجيا يدعو لمظاهرات ضد نتائج الانتخابات

تبليسى- وكالات الأنباء

دعا مرشح تحالف المعارضة الجورجية، جريجول فاشادزة، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على خلفية خسارته بالانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الحاسمة الأربعا الماضى ، وجاء ذلك في كلمة ألقاها فاشادزة بحضور رؤساء الأحزاب الأخرى في التحالف، أمام الجماهير في قاعة بالعاصمة تبليسي.

ووفق لجنة الانتخابات فازت سالوميه زورابيشيفلي، المدعومة من قِبل الحكومة، بالجولة الثانية من الانتخابات، إثر حصولها على 59.52 % من الأصوات، لتكون بذلك أول سيدة تصل إلى سدة الحكم ببلادها.

فيما حصل فاشادزة المدعوم من الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، على 40.48 % من أصوات الناخبين.

واعتبر فاشادزة، في كلمته، أن الحكومة مارست ضغوطات على الشعب، وأن الانتخابات جرت في "أجواء غير عادلة"، معلنا رفضه لنتائجها.

وقال: "لا نعترف بنتائج هذه الانتخابات ،لا يوجد رئيس جمهورية في جورجيا"، وأضاف أنهم سينظمون، الأحد، مظاهرات احتجاجية في تبليسي، مشددا على أن "المعارضة المتحدة تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة".