بعد اختناق المصلين بسبب دخان حريق القمامة.. أهالى دمياط يشكون سوء حالة النظافة

دمياط عبده عبد البارى

اشتكى أهالى قرية السيالة التابعة لمركز دمياط من انتشار القمامة بسبب عدم وجود معدات وعمال نظافة مما يدفع الأهالى لإشعال النيران بتجمعات القمامة وهو الأمر الذى أدى إلى إصابة مواطنين بحالات اختناق أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد نور الإسلام.

وأكد الأهالى أن الدخان المتصاعد من تجمعات القمامة المحترقة أجبرت خطيب المسجد على إنهاءها لعدم قدرته إلى استكمال موضوع الخطبة.

من جانبها قال اللواء أحمد عبد المنصف الفار رئيس مركز ومدينة دمياط أنه يعلم موقف القرية من سوء الخدمات وبخاصة حالة النظافة، مؤكدا أنه وجه رئيسة الوحدة المحلية التى تم تكليفها بمهام القرية منذ أيام للعمل على رفع مستوى الخدمات والاهتمام بملف القمامة والقضاء على تجمعات القمامة.

وأوضح عبد المنصف أنه يدرس إنشاء صناديق القمامة الجديدة تحت الأرض "مدفن صحى" بالجهود الذاتية بمدخل القرية.