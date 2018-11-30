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بعثات أجنبية ومصرية للتنقيب عن الآثار وترميم معبد مدينة ماضى بالفيوم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:14 م
بعثات أجنبية ومصرية للتنقيب عن الآثار وترميم معبد مدينة ماضى بالفيوم بعثات اجنبية ومصرية للتنقيب عن الآثار
الفيوم – رباب الجالي
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صرح  سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم ان منطقة اثار الفيوم تشهد خلال هذه الفترة نشاط اثرى مكثف سواء فى اعمال الحفائر او الترميم فى عدد من المناطق الاثرية بالمحافظة  .

ولفت الشورة الي البعثة الفرنسية- الايطالية التى تعمل فى منطقة ام البريجات انهت أعمالها اليوم فى المنطقة والتى بدأت قبل شهر ونصف برئاسة العالم الاثرى الايطالى كلاوديوجالاتسى ورافقها من منطقة آثار الفيوم أشرف صبحى رزق الله وأحمد حسن الكعباوى ومحمد حسين فتحى ومحمد امين  أخصائى الترميم.ومن المقرر ان تحتفل البعثة بالعام 30 لأعمالها فى الفيوم باقامة معرض عن أهم إكتشافاتها فى المتحف المصرى بالقاهرة فى فبراير القادم.

وأشار مدير آثار الفيوم الي أنه تبدأ  البعثة الفرنسية برئاسة الدكتورة مارين يويوت أعمالها فى منطقة غراب يوم الاحد القادم ويرافقها من منطقة آثار الفيوم ساميه شوقى مفتشة الآثار.

وأكد الشورة أن  البعثة الالمانية فى منطقة وطفة برئاسة كورنيللا رومر  والبعثة الأمريكية فى كوم أوشيم برئاسة إملى كول قد أنهيا أعمالهما فى المنطقتين منذ عدة أسابيع كما تجرى البعثة المصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار حفائرها  فى منطقة جرزا وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر ويرافقها من منطقة آثار الفيوم عادل سعد مندى مفتش الاثار .وتقوم حاليا منطقة اثار الفيوم باجراء حفائر فى منطقة الخلوة بفريق كامل من مفتشى اثار الفيوم باشراف سعيد محمد مصطفى مدير المنطقة .كما ستبدأ المنطقة ايضا خلال هذا الاسبوع باستكمال الحفائر فى منطقة اللاهون بفريق  من الاثريين بالمنطقة

 

 


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