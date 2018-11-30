اليوم.. محافظ الجيزة و5 وزراء يستقبلون "عمر حجازى" بالأهرامات

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل المنطقة الأثرية بالأهرامات فى الجيزة، اليوم الجمعة، المغامر عمر حجازى، متحدى الاعاقة، القادم سيرا بالدراجة من مدينة طابا، بساق مبتورة، فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.

ومن المقرر أن يشارك فى الحدث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزراء التربية والتعليم والسياحة والآثار، كما أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي امام الأهرامات.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن البطل عمر حجازى تعرض لحادث منذ ثلاث أعوام ادى الى حدوث اعاقة له بإحدى قدميه ورغم ذلك لم تمنعه اعاقته عن ممارسة الأنشطة الرياضية التى يفضلها فأستطاع ان يكون أول مغامر وسباح مصرى يعبر خليج العقبة من الاردن الى مصر خلال 8 ساعات .

وأشار إلى أن الفاعلية التى دشنها البطل الرياضي بركوب الدراجة والسير بها من مدينة طابا الى منطقة الأهرامات فى رحلة بدأت يوم 19 وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى جاءت المغامرة من أجل دعم الرياضة وتنشيطاً للسياحة ورساله لشباب وطننا الحبيب لتحدى المستحيل