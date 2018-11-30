video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. محافظ الجيزة و5 وزراء يستقبلون "عمر حجازى" بالأهرامات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:00 ص
اليوم.. محافظ الجيزة و5 وزراء يستقبلون "عمر حجازى" بالأهرامات المغامر عمر حجازى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تستقبل المنطقة الأثرية بالأهرامات فى الجيزة، اليوم الجمعة، المغامر عمر حجازى، متحدى الاعاقة، القادم سيرا بالدراجة من مدينة طابا، بساق مبتورة،  فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.
 
ومن المقرر أن يشارك فى الحدث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزراء التربية والتعليم والسياحة والآثار، كما أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي امام الأهرامات.
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن البطل عمر حجازى تعرض لحادث منذ ثلاث أعوام ادى الى حدوث اعاقة له بإحدى قدميه ورغم ذلك لم تمنعه اعاقته عن ممارسة الأنشطة الرياضية التى يفضلها فأستطاع ان يكون أول مغامر وسباح مصرى يعبر خليج العقبة من الاردن الى مصر خلال 8 ساعات .
 
وأشار إلى أن الفاعلية التى دشنها البطل الرياضي بركوب الدراجة والسير بها من مدينة طابا الى منطقة الأهرامات فى رحلة بدأت يوم 19 وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى جاءت المغامرة من أجل دعم الرياضة وتنشيطاً للسياحة ورساله لشباب وطننا الحبيب لتحدى المستحيل
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأهرامات تستقبل غدا متحدى الإعاقة عمر حجازى قادما من طابا على دراجة

الاهرامات

الهرم

الجيزة

اخبار الجيزة

عمر حجازى




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة