اليوم.. أول ماراثون رسمى للفتيات بمصر الجديدة للدعوة للقضاء على العنف ضد المرأة

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الماراثون يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع وإلى المجتمع المصرى بضرورة الاتحاد سويا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ، والتأكيد على أن الدولة المصرية تدعم ذلك وفقا لما جاء في الدستور ، الى جانب تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ،ونشر ثقافة سباقات المارثون للسيدات .