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المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:55 م
المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية كوبرى غمرة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ أحمد حسني
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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق جزئى لكوبرى غمرة أيام "الجمعة والسبت والأحد"،  من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة الموافق 30/11/2018 وحتى 20/1/2019، على أن يكون العمل بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف صباح يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد، من كل أسبوع ولمدة شهرين، بمناسبة البدء فى أعمال صيانه وإصلاح الفواصل العرضية الخاصة بكوبرى غمرة للسيارات.

 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمره يتم على  مرحلتين ، كل مرحلة نصف الإتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل إتجاه مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، و تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

 

 


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