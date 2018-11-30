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"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:01 ص
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدات إدارة مرور الجيزة، فى إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة، لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وسيجرى خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلاً حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

 

ستكون تلك اﻷعمال فى صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.


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المرور يغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

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