video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 36 هاربا وتحرير 41 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمطار

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:20 ص
القبض على 36 هاربا وتحرير 41 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمطار ارشيفية - مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على 36 هاربا من تنفيذ 49 حكمًا قضائيا، بالإضافة إلى تحرير 83 مخالفة مرورية، أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار استمرت عدة ساعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، وجه القيادات الأمنية بالمطار، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات، بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، أسفرت عن إلقاء القبض على 36 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة، وسرقة تيار كهربائى، وتبديد وبناء دون رخصة وضرب. 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة، تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن المطار يلقى القبض على 41 هاربا من تنفيذ 61 حكما قضائيا

مطار القاهرة

محمود توفيق

شرطة المطار

تنفيذ احكام

الداخلية

المرور




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة