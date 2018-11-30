القبض على صاحب مكتبة وعامل وعاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على صاحب مكتبة وعامل معمار وعاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.م"20 عاما عاطل ومقيم شارع هدى شعراوى بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ج.ا" 35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "احمد.س.م" 26 عاما صاحب محل ملابس مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "احمد.ك.ع" 22 عاما عامل معمار مقيم حى العبور بالبلابسة بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.