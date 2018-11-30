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الصومال يطلب الاستفادة من الخبرات المصرية فى طرح مزايدات البحث عن البترول

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:42 ص
الصومال يطلب الاستفادة من الخبرات المصرية فى طرح مزايدات البحث عن البترول طارق الملا وزير البترول ونظيره الصومالى
كتب أمنية جلال
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص مصر على دعم دول القارة الإفريقية فى إطار ثوابت السياسة المصرية وتعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الإفريقية.
 
 
جاء ذلك خلال استقبال عبد الرشيد محمد وزير البترول والثروة المعدنية الصومالى والوفد المرافق له.
 
وزير البترول المصرى ونظيره الصومالى
وزير البترول المصرى ونظيره الصومالى
 
وأشار الملا، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أن الوزير الصومالى أكد على الحاجة الملحة لبلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال البترول والتعدين وكيفية طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول، حيث ترغب الصومال فى طرح أول مزايدة العام القادم خاصة وأنها تمتلك أطول ساحل فى أفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الشركات البترولية المصرية فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات البترولية والحاجة الملحة لتدريب الكوادر الصومالية فى مراكز التدريب المصرية لتنمية وتأهيل مهاراتهم.
 
 
وأكد أن مصر سيكون لها دور رئيسى فى تنمية الثروات الطبيعية الصومالية بما سيكون لها مردود مهم فى المساهمة فى تنمية الصومال وبما يعود بالنفع على الشعب الصومالى الذى عانى طويلاً ويلات الحرب الأهلية التى أثرت سلباً وتدهوراً على اقتصاد البلاد.
 
وزير البترول يؤكد دعم حرص مصر على دعم أشقائها فى القارة الأفريقية
وزير البترول يؤكد دعم حرص مصر على دعم أشقائها فى القارة الأفريقية
 
وأشار الملا، إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم مسئولى البلدين لبحث مجالات التعاون فى قطاعى البترول والتعدين والبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل أوجه التعاون وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهذا القطاع ليصبح عنصراً رئيسياً لاقتصادها الأمر الذى يشكل أملاً بالنسبة لمستقبل الصومال.

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