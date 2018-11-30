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الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:59 م
الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة ماراثون
كتب وليد عبد السلام
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شاركت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، صباح اليوم،  في الماراثون الترويجي لحث مواطنى العاصمة على المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، المنفذة تحت شعار "100 مليون صحة"، والمقرر انطلاقها في القاهرة غداً، بالإضافة لـ10 محافظات أخرى.
 
انطلق "الماراثون" من ميدان عابدين، ثم توجه لميدان التحرير، وعدداً من المناطق المحيطة به، ثم عاد لنقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة القاهرة مرة أخرى، بمشاركة كلاً من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدداً من مسئولي "100 مليون صحة"، فضلاً عن مئات الشباب، والمواطنين.
 
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الجهات المنظمة لـ"الماراثون" استعانت بأتوبيس ذو الطابقين المكشوف، والذي أذاعت من خلاله عدداً من الأغاني الوطنية، والدعاية لانطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من الغد حتى نهاية شهر فبراير المقبل، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من المواطنين.
 
ولفت "مجاهد"، إلى أن "المارثون" جذب قرابة 3 آلاف شاب وفتاة، وعدداً من المواطنين، والذين أكدوا مشاركتهم الفعالة في "المبادرة"، وعملهم على توعية أهاليهم ومجتمعاتهم على الذهاب لإجراء الفحوصات الطبية لهم.
 
وأضاف "متحدث الصحة"، أن مسئولى "100 مليون صحة"، حرصوا على التأكيد بأن الفحص والعلاج مجاناً تماماً دون تحمل المواطنين أية مبالغ مالية.
 
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من "100 مليون صحة" تستهدف أكثر من 20 مليون مواطناً في 11 محافظة هي "القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر".
 
وأوضح "مجاهد"، أن المستهدف فحصهم في نطاق محافظة القاهرة بـ"المبادرة الرئاسية" يبلغون قرابة 7 ونصف مليون مواطناً، وذلك في 546 نقطة فحص ثابتة، و859 نقطة "متحركة".
 
كانت المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نُفذت على مدار الشهرين الماضيين في 9 محافظات، قد فحصت 11.5 مليون مواطناً، بواسطة ألف و488 نقطة مسح ثابتة، و322 نقطة متحركة، وهى المرحلة التي قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مدها لمدة شهر إضافي حتى أخر ديسمبر
 
 
 

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فيروس سى

الرئيس السيسي

100 مليون صحة




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