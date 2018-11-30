الصحة تعلن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية"للقضاء على فيروس سى

أماكن افتتاح المرحلة الثانية من المبادرة في ال 11 محافظة :
يوم السبت 1 ديسمبر 2018
|
المحافظة
|
مدير الحملة بالمحافظة
|
رقم التليفون
|
اسم الوحدة الصحية
|
منسق وحدة الرعاية الاساسية
|
رقم التليفون
|
اسم القيادات
|
السويس
|
د.منى
|
01222221819
|
وحدة طب اسرة السويس-وحدة المحروسة- وحدة الشروق
|
د/صلاح متولي
|
01112206567
|
|
كفر الشيخ
|
د/ابراهيم السعداوي
|
01020460982
|
المركز الطبي بالحامول- المركز الطبي بالزعفران-مركز طبي بيلا-مركز طبي ابشان
|
د/احمد عبد الغني
|
01000190103
|
د/سعاد عبد المجيد قطاع الرعاية الصحية الاساسية
|
البحر الاحمر
|
د/نرمين محمد
|
01200727669
|
وحدة الميناء- وحدة الامل القصير- وحدة الامل ادارة راس غارب
|
د/وجدي الحوشي
|
01145591782
|
|
الاسماعيلية
|
د/نهلة تعيلب
|
01010045127
|
مركز طبي مر-الشهداء-مركز طبي السبع-مستشفى بنات الحميات
|
د/وجدان مختار
|
01023156595
|
د/علي محروس رئيس قطاع الطب العلاجي
|
المنوفية
|
د/ممدوح
|
010068621227
|
المركز الصحي بشبين الكوم-
|
د/أمل جمعة
|
01064812405
|
د/أحمد السبكي مساعد أ.د الوزير للرقابة و المتابعة
|
بني سويف
|
د/شيرين
|
01001697123
|
شرق النيل بني سويف- ناصر ادارة ناصر-ببا ادارة ببا
|
د/مها عبد المنعم
|
01112888079
|
د/رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة
|
سوهاج
|
د/محمد عاطف
|
01129666935
|
المركز الحضري اخميم-وحدة الشيخ مكرم
|
د/مصلح صلاح الدين
|
01011303503
|
|
اسوان
|
د/محمود عبد العزيز
|
0114504220
|
كيما اسوان-الجعافرة دراو-تنقالة نصر النوبة
|
د/احمد شحاته
|
01010848477
|
|
الاقصر
|
د/فيولا عزت
|
01005507445
|
رعاية طفل الاقصر-العوامية-الحبيل-الطود
|
د/طارق عوض
|
01007294850
|
اماكن التصوير بالقاهرة :
|
المكان
|
مدير المنطقة الطبية
|
رقم التليفون
|
المنطقة
|
معهد ناصر
|
د/مها امين ادريس
|
01001051394
|
وسط القاهرة
|
محطة مترو حلوان
|
د/امل نبيل حسن
|
01224350003
|
حلوان
|
مجمع التحرير
|
د/مها امين ادريس
|
01001051394
|
وسط القاهرة
|
ماسبيرو
|
د/منى محمد حسن
|
01224392391
|
بولاق
|
النادي الاهلي
|
د/عزة حنفي رجب
|
01005055753
|
غرب
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