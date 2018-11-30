الصحة تعلن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية"للقضاء على فيروس سى

أعلنت وزارة الصحة، عن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، فى 11 محافظة وتشمل كلا من أسوان والأقصر و سوهاج و بنى سويف و البحر الأحمر و السويس و الإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة والمنوفية و كفر الشيخ.

أماكن افتتاح المرحلة الثانية من المبادرة في ال 11 محافظة : يوم السبت 1 ديسمبر 2018 المحافظة مدير الحملة بالمحافظة رقم التليفون اسم الوحدة الصحية منسق وحدة الرعاية الاساسية رقم التليفون اسم القيادات السويس د.منى 01222221819 وحدة طب اسرة السويس-وحدة المحروسة- وحدة الشروق د/صلاح متولي 01112206567 كفر الشيخ د/ابراهيم السعداوي 01020460982 المركز الطبي بالحامول- المركز الطبي بالزعفران-مركز طبي بيلا-مركز طبي ابشان د/احمد عبد الغني 01000190103 د/سعاد عبد المجيد قطاع الرعاية الصحية الاساسية البحر الاحمر د/نرمين محمد 01200727669 وحدة الميناء- وحدة الامل القصير- وحدة الامل ادارة راس غارب د/وجدي الحوشي 01145591782 الاسماعيلية د/نهلة تعيلب 01010045127 مركز طبي مر-الشهداء-مركز طبي السبع-مستشفى بنات الحميات د/وجدان مختار 01023156595 د/علي محروس رئيس قطاع الطب العلاجي المنوفية د/ممدوح 010068621227 المركز الصحي بشبين الكوم- د/أمل جمعة 01064812405 د/أحمد السبكي مساعد أ.د الوزير للرقابة و المتابعة بني سويف د/شيرين 01001697123 شرق النيل بني سويف- ناصر ادارة ناصر-ببا ادارة ببا د/مها عبد المنعم 01112888079 د/رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة سوهاج د/محمد عاطف 01129666935 المركز الحضري اخميم-وحدة الشيخ مكرم د/مصلح صلاح الدين 01011303503 اسوان د/محمود عبد العزيز 0114504220 كيما اسوان-الجعافرة دراو-تنقالة نصر النوبة د/احمد شحاته 01010848477 الاقصر د/فيولا عزت 01005507445 رعاية طفل الاقصر-العوامية-الحبيل-الطود د/طارق عوض 01007294850 اماكن التصوير بالقاهرة : المكان مدير المنطقة الطبية رقم التليفون المنطقة معهد ناصر د/مها امين ادريس 01001051394 وسط القاهرة محطة مترو حلوان د/امل نبيل حسن 01224350003 حلوان مجمع التحرير د/مها امين ادريس 01001051394 وسط القاهرة ماسبيرو د/منى محمد حسن 01224392391 بولاق النادي الاهلي د/عزة حنفي رجب 01005055753 غرب