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الصحة تعلن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية"للقضاء على فيروس سى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:19 م
الصحة تعلن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية"للقضاء على فيروس سى هالة زايد وزيرة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة، عن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، فى 11 محافظة وتشمل كلا من أسوان والأقصر و سوهاج و بنى سويف و البحر الأحمر و السويس و الإسماعيلية  وشمال سيناء والقاهرة والمنوفية و كفر الشيخ.
 

أماكن افتتاح المرحلة الثانية من المبادرة  في ال 11 محافظة :

يوم السبت 1 ديسمبر 2018

 

المحافظة

مدير الحملة بالمحافظة

رقم التليفون

اسم الوحدة الصحية

منسق وحدة الرعاية الاساسية

 

رقم التليفون

اسم القيادات

السويس

د.منى

01222221819

وحدة طب اسرة السويس-وحدة المحروسة- وحدة الشروق

د/صلاح متولي

01112206567

 

كفر الشيخ

د/ابراهيم السعداوي

01020460982

المركز الطبي بالحامول- المركز الطبي بالزعفران-مركز طبي بيلا-مركز طبي ابشان

د/احمد عبد الغني

01000190103

د/سعاد عبد المجيد قطاع الرعاية الصحية الاساسية

البحر الاحمر

د/نرمين محمد

01200727669

وحدة الميناء- وحدة الامل القصير- وحدة الامل  ادارة راس غارب

د/وجدي الحوشي

01145591782

 

الاسماعيلية

د/نهلة تعيلب

01010045127

مركز طبي مر-الشهداء-مركز طبي السبع-مستشفى بنات الحميات

د/وجدان مختار

01023156595

د/علي محروس رئيس قطاع الطب العلاجي

المنوفية

د/ممدوح

010068621227

المركز الصحي بشبين الكوم-

د/أمل جمعة

01064812405

د/أحمد السبكي مساعد أ.د الوزير للرقابة و المتابعة

بني سويف

د/شيرين

01001697123

شرق النيل بني سويف- ناصر ادارة ناصر-ببا ادارة ببا

د/مها عبد المنعم

01112888079

د/رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة

سوهاج

د/محمد عاطف

01129666935

المركز الحضري اخميم-وحدة الشيخ مكرم

د/مصلح صلاح الدين

01011303503

 

اسوان

د/محمود عبد العزيز

0114504220

كيما اسوان-الجعافرة دراو-تنقالة نصر النوبة

د/احمد شحاته

01010848477

 

الاقصر

د/فيولا عزت

01005507445

رعاية طفل الاقصر-العوامية-الحبيل-الطود

د/طارق عوض

01007294850

 
 

 

 

 

 

اماكن التصوير بالقاهرة :

المكان

مدير المنطقة الطبية

رقم التليفون

المنطقة

معهد ناصر

د/مها امين ادريس

01001051394

وسط القاهرة

محطة مترو حلوان

د/امل نبيل حسن

01224350003

حلوان

مجمع التحرير

د/مها امين ادريس

01001051394

وسط القاهرة

ماسبيرو

د/منى محمد حسن

01224392391

بولاق

النادي الاهلي

د/عزة حنفي رجب

01005055753

غرب
 

 

 


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