"الصحة" تبدأ غدا مسح فيروس سى لطلاب المدارس الثانوية فى 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة و السكان، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي و الكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة غدا الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر لتنتهى فى 28 فبراير2019 فى 11 محافظة تشمل كل من اسوان و الأقصر و سوهاج و بني سويف و البحر الأحمر والسويس والإسماعيلية و شمال سيناء و القاهرة و المنوفية و كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و السكان أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف مسح حوالي 20 مليون و 329 ألف مواطن فوق سن 18 عاما منهم 7 ملايين مواطن بمحافظة القاهرة فقط ، من خلال 1877 نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات باجمالي 6486 فريق طبي يتم تقسيمهم الى 4158 فريق صباحي و 2328 فريق مسائي؛ فضلا عن نقاط المسح المتحركة بالقاهرة و التي تبلغ 857 نقطة مسح.

وأضاف مجاهد، أنه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، سيتم بدء مسح فيروس سي لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على أن تنفذ الخطة على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في مطلع ديسمبر ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 28 فبراير 2019 و تستهدف مليون و 122 ألف طالب من مدارس محافظات المرحلة الأولى للمبادرة التسع وتشمل ( الاسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح و جنوب سيناء و القليوبية و الفيوم و أسيوط و دمياط و بورسعيد)، و ذلك من خلال 380 فريقا طبيا متحركا يجوب 2206 مدرسة ما بين مدارس ثانوية و ثانوية تمريض و معاهد أزهرية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب و أجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت لتيسيير عمل الفرق الطبية على أن يتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوى على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف اصابتهم لتفادى التمييز والتنمر على أن يخطر ولي أمر الطالب هاتفيا خلال 7 أيام عمل من تاريخ الفحص و يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته، لافتا إلى أنه تم تدريب 50 طبيبا على برتوكول علاج الطلاب الذين يتوقع أن يسفر مسح المدارس عن إصابتهم.

الجدير بالذكر، أنه يتم مراقبة أعمال الحملة داخليا وخارجيا من خلال قائمة المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة والسكان وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية ومنسقى قطاع الرعاية الأساسية و خارجيا ستقوم منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر بالمراقبة لأعمال الحملة بما يتناسب مع المعايير العالمية في عمل المسح.