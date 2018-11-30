"الزراعة": لجان مرورية على أشجار البرتقال تجنبا للآفات وزيادة الإنتاج

كتيب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجانها وحملاتها المرورية تقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية للمحاصيل البستانية وخاصة حدائق الموالح "البرتقال"، والتواصل مع المزارعين لحل مشاكلهم ،منم خلال حزمة توصيات فنية وارشادية لمواجهة الافات الحشرات وزيادة الإنتاج خلال شهر ديسمبر.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أنه من اهم العمليات الجيدة في رعاية أشجار الموالح إجــراء العــزقة الشتـــوية وتطهيـر قــنوات الـري ، تنظيـف المـزرعة مـن الحشـائش وتقـوية الحلـقات حول الأشجار ، إضافة السماد العـضوي 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجـــم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان، تضــاف كمــية مناسبة لكــل شجرة في خندقين علـي جانبي الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الرى .

وعن برنامج الري الاستهلاك المائي لأشجار الموالح ، يؤكد أن الرى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) ، عمر الأشجار1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-10/ اكثر من 10 ، معدل الري 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 60.

وشدد التقرير على مكافحة الحشرات القشرية في استخـدام شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء أو ابلود بمعدل 75 ـ 100 سم / 100 لتر ماء ، مكـافحة الاشنات باستخدام كوبكس 84 % wp بمعدل 300 جرام / 100 لتر مــاء ، مضيفا أن التصمغ على جذع الشجرة الرئيسي في حالة وجود أكثر من بقعة صمغية تــبدأ فـــي اختيار عــــــدد من البقع علي قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتــى ظهور الخشـــب السليم ثم دهان مكان الكشط بعجينة بوردو وبعد مرور 45 يــــوما مـــن عــلاج هـــذه البقـــع يتم علاج البقع إن وجدت علي الجانب الأخر من الجذع .