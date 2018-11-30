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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
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"الزراعة": ضبط 2848 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة خلال 30 يوما

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:30 ص
"الزراعة": ضبط 2848 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة خلال 30 يوما مبيدات مغشوشة- أرشيفية
كتب عز النوبي
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تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 20 نوفمبر الحالى، بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بلغت حوالى 2848 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات ومحظورة تداولها.
 
وبحسب التقرير، تمت عمليات ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق خلال المرور على 1682 محلا، منها 911 محلا غير مرخص، و93 محلا تحت التراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة، وتحرير المحاضر اللازمة بكافة المخالفات ولجميع المخالفين علي مستوى محافظات الجمهورية، واحالتها لجهات التحقيق لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
و شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها، والتي قد تضر بالانتاج الزراعي وصحة المواطنين، مع ضبط أي مخالفات وتحويلها لجهات التحقيق، وعدم التهاون مع المخالفين باي شكل من الاشكال.
 
من جهته، قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة تتم بالتنسيق بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وقسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات، فضلا عن أقسام الرقابة بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتا الى ان تلك الحملات من شأنها السيطرة على أسواق بيع وتداول المبيدات ومن ثم خفض نسبة عمليات الغش في المبيدات، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وضمان انتاج زراعى آمن للمصريين.
 
 
 
 
 
 
 

 


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