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الحكومة توضح حقيقة تطبيق خدمات برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:32 ص
الحكومة توضح حقيقة تطبيق خدمات برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى تكافل وكرامة - ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لاقتصار خدمات الدعم على طفلين فقط ببرنامج تكافل وكرامة التى تتبناها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بأثر رجعى، موضحًة أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019،  مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ما تقوم به الدولة من جهود حثيثة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
 
كما أوضحت الوزارة أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين بدلاً من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، يهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم،  مؤكدةً  على أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم  وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
 
 
 
 

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