التنمية المحلية تنسق مع محافظات المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس لاتخاذ الإجراءات

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع محافظى القاهرة وشمال سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان بتقديم كافة أشكال الدعم للأطقم الطبية التى ستقوم بأعمال المسح فى الأماكن المحددة وفقاً لخطة وزارة الصحة، ووضع خريطة للمحافظة يتحدد بها المراكز الثابتة وأماكن لسيارات الكشف المتحركة، والتنسيق مع مديريات الأمن والمناطق العسكرية المختلفة .

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المشاركة، وعلى رأسها وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بمراكز معلومات التنمية المحلية على مستوى المحافظات، وتدريبهم للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية المبادرة ومساهمتها فى الاطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس" سى" .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجنة للمتابعة اليومية، وتذليل أية مشكلات، وتسجيل كافة أعمال الحملة أولاً بأول، وإتاحتها فى وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الزخم تدفع المواطنين للمشاركة فى الحملة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بتشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لإدارة أعمال الحملة.

وأشار الوزير إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة لكافة فعاليات المبادرة وترتيباتها واستعداداتها بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثانية وشدد الوزير على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الفرق الطبية بالتنسيق مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظات وتكثيف المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين لشرح تفاصيل الحملة وحثهم على المشاركة خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى المرحلة الأولى ، مشيراً إلى أنه يتم الكشف على المرضى دون تحمل أى مصاريف أو رسوم مع صرف العلاج مجاناً .