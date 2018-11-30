"التنمية الصناعية" تفتح باب التقدم أمام المكاتب الاستشارية لتنمية الصعيد

كتب – إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب التقدم أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة فى أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ على أعمال البنية التحتية فى المناطق الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا.

وقالت هيئة التنمية الصناعية، اليوم الجمعة، إنه فى اطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تهيب الهيئة بكافة المكاتب الاستشارية التقدم للهيئة بالبيانات التالية:

-الهيكلية الإدارية للشركة الاستشارية والتراخيص والتسجيلات القانونية من بلد التسجيل.

-المؤهلات "سوابق الخبرة" فى العقود المنجزة فى مجال المهمة.

-حجم الأعمال السنوى والاستشارى وتقرير الحسابات المالية المدقق.

-مجالات العمل الرئيسية والاستشارى وسنوات الخبرة.

-السيرة الذاتية لمؤهلات الطادر الرئيسى للاستشارى.

-الجهات المعنية التى يمكن الرجوع إليها للتأكد من تنفيذ الأعمال السابقة.

-تحديد موعد ومكان التسليم النهائى للوثائق والبيانات المطلوبة,

وأكدت الهيئة أنها تتلقى الطلبات خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان وتسليم المستندات بالمقر الرئيسى لها.

وفى هذا الإطار، شرح مصدر مطلع فى هيئة التنمية الصناعية، ما جاء فى إعلان الهيئة وقال إن هناك 500 مليون دولا لتنمية محافظتى قنا وسوهاج يتيحها البنك الدولى، مشيرا إلى أن جزء من هذا التمويل موجه لتحديث المناطق الصناعية فى المحافظتين "قنا وسوهاج" لذلك فتحت الهيئة الباب أمام المكاتب الاستشارية للتقدم للمساهمة فى مشروعات تنمية وتطوير المناطق الصناعية هناك.