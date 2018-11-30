"التعليم" تحدث صحف الأحوال الإلكترونية للمعلمين

كتب- محمود طه حسين

صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه بناءا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وتدقيق قواعد البيانات للدولة المصرية، وفى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة العمل الجاد لميكنة جميع الأعمال بالوزارة، أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين بتحديث صحف الأحوال الإلكترونية، وتحويلها لسير ذاتية للمعلمين.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة، لتعظيم الاستفادة من القوى البشرية والقضاء على كافة التشوهات الإدارية، واختلاف البيانات والأجور بين الإدارات والمديريات التعليمية، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل بداية شهر يناير الموعد المحدد لإيقاف التعامل على الصحف الورقية.

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور محمد عمر، أن تحديث بيانات صحف أحوال المعلمين الذي تقوم به الوزارة حاليًا هو إجراء طالب به جميع المعلمون مرارًا وتكرارًا لتوحيد البيانات والمسميات والأجور وللقضاء على جميع الاختلافات بين الادارات والمديريات المختلفة.