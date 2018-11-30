video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الألمانى يوافق على تخصيص ٧ مليارات يورو اضافية لدعم اللاجئين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:00 م
البرلمان الألمانى يوافق على تخصيص ٧ مليارات يورو اضافية لدعم اللاجئين البرلمان الألمانى
برلين /أ ش أ/
إضافة تعليق

وافق البرلمان الألمانى "بوندستاج" على دعم المقدم من جانب الحكومة الاتحادية الألمانية للولايات والبلديات على ميزانيات تعزيز اندماج اللاجئين بقيمة 2.44 مليار يورو، بالإضافة إلى نحو 1,8 مليار يورو لتغطية نفقات إيواء اللاجئين.

كما ستحصل الولايات الألمانية شهريا على 670 يورو مقابل كل طالب لجوء لديها بمن فيهم المرفوض طلبات لجوئهم ، بإجمالى نفقات تبلغ نحو نصف مليار يورو ، ومن المتوقع أن تحصل الولايات أيضا على نحو 9 مليارات يورو من حصيلة ضرائب المبيعات لتغطية نفقات اللاجئين على النحو الذى تحدده كل ولاية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى

عبد الرحيم على يشيد بلقاء السيسي مع رئيس البرلمان الألمانى

نشاط مكثف للرئيس فى ألمانيا..يبدأ بزيارة نظيره بالقصر الرئاسى ويدعوه لزيارة مصر ويؤكد تقديره للعلاقات مع برلين..السيسى يشيد بمواقف رئيس البرلمان الألمانى الداعمة للتعايش بين الأديان..ومصريون يحتشدون تحية للسيسى

البوندستاج

تخصيص ٧ مليارات يورو

دعم اللاجئين




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة