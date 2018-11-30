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البابا تواضروس يستقبل طلاب المعهد المسكونى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:57 م
البابا تواضروس يستقبل طلاب المعهد المسكونى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون البابا تواضروس يستقبل طلاب المعهد المسكونى
كتب وائل ربيعي
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أكد قداسة البابا تواضروس الثانى  ، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، أن الانسان هو إبداع الله الخالق مهما  كان جنسه أو دينه أو لونه، مشيرا إلى أهمية الحوار والتواصل بين الجميع من أجل تأسيس علاقات قائمة على التفاهم والمحبة.

 

وقال البابا تواضروس الثانى - خلال استقباله بالمقر البابوي  بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أساتذة وطلاب المعهد المسكوني الشرق الأوسط، بحضور الأنبا يوليوس، أسقف عام مصر القديمة وأسقفية الخدامات العامة والاجتماعية - إن الحوار هو أهم وسائل التواصل مع الجميع من أجل بناء وجهة نظر صحيحة عن الآخر.

حضر اللقاء القس باسليوس صبحي، أستاذ العهد الجديد بالكلية الإكليريكية الأرثوذكسية، ومدرس بالمعهد المسكوني للشرق الأوسط، والدكتور زاهي عازار، رئيس المعهد المسكوني للشرق الأوسط، إلسي وكيل السكرتير الإقليمي للاتحاد العالمي الشرق الأوسط، وأيمن كرم، السكرتير الإقليمي للاتحاد العالمي بمصر، وأساتذة المعهد الدكتور جوزيف فلتس، والدكتور جون دانيال  ،وطلاب المعهد، وبمشاركة الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة من7 دول المشرق العربي للحوار المسيحي الإسلامي من أجل سلام المنطقة.

 


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البابا تواضروس

المعهد المسكونى بدير الأنبا بيشوى




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