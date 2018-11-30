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الأوقاف تنظم ترفيها لإدارييها المتدربين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:47 م
الأوقاف تنظم ترفيها لإدارييها المتدربين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية جولة ترفيهية لموظفى الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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 نظمت إدارة معسكر أبى بكر الصديق اليوم الجمعة، جولة ترفيهية وتثقيفية للإداريين المشاركين فى الفوج الخامس بمعسكر أبى بكر الصديق بمدينة الإسكندرية وذلك بإشراف وحضور الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة المشرف على المعسكر، ومسئول الاتصال الإعلامى للمديريات، وقد تضمن البرنامج زيارة بعض المساجد الكبرى بالمحافظة والتى منها مسجد المرسى أبو العباس ، ومسجد البصيرى، ومسجد ياقوت العرش ومسجد سيدى جابر، وكذلك بعض المعالم الأثرية والتي من بينها قلعة قايتباي، وقام المشاركون بأداء صلاة الجمعة بمسجد المرسى أبو العباس، ثم الخروج فى جولة مفتوحة لبعض الأحياء الساحلية لمدينة الإسكندرية .
 
من جانبهم أعرب الإداريون عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقيمها الوزارة ، مؤكدين على اهتمام الأوقاف بأبنائها سواء على المستوى الدعوى، أو المستوى الإدارى، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتعظيم قيم الانتماء والتفانى فى إنجاز العمل الوظيفى والتحفيز على ذلك بالدورات التثقيفية ، والجولات الترفيهية وزيارة المعالم الأثرية والطبيعة التى تتميز بها مصرنا الحبيبة ، مقدمين الشكر الجزيل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى لا يألو جهدًا في خدمة العاملين بالوزارة ، وجعل الجميع دعاة وإداريين جزءًا لا يتجزأ من اهتمامات معاليه الإصلاحية بوزارة الأوقاف ، فخطة وزير الأوقاف الإصلاحية للعاملين بالوزارة جادة ونشطة وتسير على الجانبين الدعوى والإدارى معا.
 
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