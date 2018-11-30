الأموال العامة تضبط مستريح جديد بالمحلة جمع 600 ألف من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي ـ مصطفى عادل ـ دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "أشرف.س" و3 آخرين مقيمون زفتى بالغربية، بقيام "طارق.ع" تاجر ملابس, مقيم المحلة الكبرى بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف الجهود تبين قام المشكو فى حقه، بممارسة نشاط واسع فى مجال تلقى الأموال والنصب والإحتيال على الشاكين، والإستيلاء منهم على 600,000 جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بالواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.