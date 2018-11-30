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الأمن العام يضبط 22 هارب من 691 حكم و1.5 مليون غرامة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:59 م
الأمن العام يضبط 22 هارب من 691 حكم و1.5 مليون غرامة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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واصل قطاع الأمن العام حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، فى مجال ضبط المحكوم عليهم بالحبس الجزئى والمستأنف والغرامات عن ضبط 22 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 691 حكم " 314 جزئى ، 121مستأنف 266 غرامات" وكفالات 425500 جنيه ،  وغرامات بلغت 1550000 جنيه ) فى قضايا ( تبديد ، مبانى ، سرقة تيار كهربائى ، تبوير أرض ".

وأثمرت جهود الحملات الامنية في مجال ضبط المحكوم عليهم بالسجن فى أحكام الجنايات عن ضبط " 4محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 4 أحكام قضائية صادرة ضدهم ) ، فى قضايا "مخدرات ، إحداث عاهة ، شروع فى قتل "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهم المضبوطين، وجارى إستمرار الجهود .

 

 

 


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