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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:21 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:21 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية ليساوى سعر البنك المركزى.

1

وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية ليساوى سعر "المركزى"

2

فى بيان رسمى ..البرلمان رداً على النواب الإيطالى :نرفض تسييس المسائل القانونية

3

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (81) كجم هيروين على الاتجاه الجنوبى

4

إحباط تهريب 346 تمثالا أثريا بقيمة تبلغ مليارات الجنيهات

5

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

6

القوى العاملة: وصول جثمان المصرى المقتول داخل مزارعة بالسعودية غدا

7

تساقط أمطار رعدية غزيرة على مطروح والساحل الشمالى وتوقف عمليات الصيد

8

كارينيو يرحب بتدريب الأهلى والتوقيع الرسمى خلال 72 ساعة

9

مؤمن زكريا يُجدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم

10

تقارير: الكاف يسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون

 

 

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كارينيو

مؤمن زكريا

الكاف

أمطار

السعودية

البرلمان




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