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إزالة 18 ألف متر تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المنوفية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:01 ص
إزالة 18 ألف متر تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المنوفية حمله إزالة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية ،بالاشتراك مع مجلس مدينة منوف حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،والمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مدينة منوف.
 
  أسفرت جهودها عن تنفيذ 3 إزالات فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية ،  " 40 " قرار تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية  ،  "  5  " قرار - تعدي على منافع الري ، " 4 " قرار أن تعدي علي منافع الصرف، "  11 " قرارتعدي علي منافع نهر النيل بإجمالى،4أفدنة ،7قراريط،على مساحة 18ألف 29متر  
 

 

 

 


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