أوكرانيا تمنع الروس البالغين من دخول أراضيها

رويترز

قال مسئول أوكرانى اليوم الجمعة إن أوكرانيا قررت منع الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما من دخول أراضيها.

وأضاف بيترو تسيجيكال رئيس إدارة الحدود فى أوكرانيا خلال اجتماع نقله التلفزيون "دخول الأجانب، خاصة مواطنى روسيا الاتحادية، محدود اليوم ودخول الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما ممنوع".

وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية هذا الأسبوع معللة قرارها بمخاوف من تخطيط روسيا لغزو شامل بعدما أطلقت سفن روسية النار على سفن أوكرانية مطلع الأسبوع واحتجزتها.