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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:54 ص
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أوكرانيا تعتزم فسخ 40 اتفاقية مع روسيا على خلفية احتجاز سفنها

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:35 ص
أوكرانيا تعتزم فسخ 40 اتفاقية مع روسيا على خلفية احتجاز سفنها سفن أوكرانية
أ ش أ
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أعلنت أوكرانيا عزمها فسخ نحو 40 اتفاقية مع روسيا، وذلك بعد حدوث مزيد من توتر العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية حادث كيرتش.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) :"إنه يتعين علينا أن نكون حذرين، سنقتل هذه الاتفاقيات دون أن نلحق ضررا بالمواطنين الأوكرانيين".

وأضاف أن بلاده ستعيد النظر فى كل الإطار القانونى الذى يحكم العلاقات الأوكرانية الروسية بأكملها، وكذلك الاتفاقيات، التى تم توقيعها قبل عام 2014، لأنه "لم يبق لها معنى"، بحسب تعبيره.

وتأتى هذه التصريحات بعد أيام من احتجاز روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها قرب شبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى 2014. وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانونى وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.


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