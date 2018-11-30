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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:28 م
خالد صلاح
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أهالى ضحايا طائرة ماليزيا "إم إتش 370" يطالبون باستئناف البحث عن حطامها

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:02 م
أهالى ضحايا طائرة ماليزيا "إم إتش 370" يطالبون باستئناف البحث عن حطامها أحد أهالى الضحايا
أ ش أ
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طالب أهالى ضحايا الطائرة الماليزية "إم إتش 370" المفقودة منذ عام 2014 الحكومة باستئناف البحث عن حطامها بعدما قدموا إليها 5 قطع من المحتمل أن تكون تابعة لحطام الطائرة المنكوبة.

وقالت مواطنة ماليزية كانت والدتها على متن الطائرة- حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن صيادين فى مدغشقر عثروا على القطع الجديدة من حطام الطائرة خلال إجرائهم عملية بحث مدفوعة على نفقة أهالى الضحايا الخاصة، مرجحة أن تكون إحدى قطع الحطام تابعة لأرضية الطائرة.

يذكر أن الطائرة الماليزية فقدت بعدما أقلعت من كوالالمبور باتجاه بكين فى 8 مارس 2014 وكان على متنها 239 راكبا، إلا أنه لم تظهر سوى فتات منها على شواطئ المحيط الهندي، كما أوقفت ماليزيا عمليتين بحثيتين ضخمتين فى المحيط الهندى كلفتها ملايين الدولارات دون الوصول إلى نتائج مهمة.


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