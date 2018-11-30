أمن الجيزة يكشف ملابسات وفاة بائع بعد العثور عليه بطريق الفيوم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة وفاة بائع فاكهة بمستشفى الهرم، بعد العثور عليه مصابا بطريق الفيوم، أنه تعرض لحادث تصادم، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من مستشفى الهرم، بمفارقة بائع فاكهة الحياة عقب وصوله للمستشفى مصابا بعدة كسور وكدمات.

وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتوصلت التحريات التى أجريت بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة حادث تصادم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.