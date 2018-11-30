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"أفريكوم": مقتل 11 إرهابيا ضمن صفوف القاعدة فى غارات لطائراتنا جنوب ليبيا

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:04 م
"أفريكوم": مقتل 11 إرهابيا ضمن صفوف القاعدة فى غارات لطائراتنا جنوب ليبيا غارة جوية - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذها لغارة جوية استهدفت قيادات تنظيم القاعدة فى منطقة العوينات جنوب غربي ليبيا فجر أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل 11 إرهابيا فى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي.

وأكدت قيادة الأفريكوم، اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، موضحة عدم رصدها لسقوط جرحى أو مصابين فى صفوف المدنيين.

وأوضحت قيادة الأفريكوم أن هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا. موضحة أن الضربة الأخيرة ضد القاعدة في المغرب الإسلامي وقعت في 13 يونيو 2018 ، مما أدى إلى مقتل إرهابي واحد.

وأكدت أفريكوم أنها ستواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية للضغط على الإرهابيين لمنعهم من إنشاء ملاذ آمن لهم فى الجنوب الليبى.


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