"آثار القاهرة" تنظم مؤتمرها الدولى السادس حول التراث يوم الأحد المقبل

كتب وائل ربيعى

يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح الأحد 2 ديسمبر، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة، الذى تنظمه بعنوان " الآثار والتراث .. الأصالة والمخاطر والتحديات"، وتستمر فعالياته علي مدار ثلاثة أيام بالكلية.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفأ أن التراث والآثار على أولويات اجندة الجامعة، بوصفهما ركن من اركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرا عن الشخصية المصرية.