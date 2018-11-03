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8 معلومات حول تأثير تعويم الجنيه على الصناعة المصرية

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:22 م
8 معلومات حول تأثير تعويم الجنيه على الصناعة المصرية الجنيه
كتب – إسلام سعيد
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بعد مرور عامين على قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر 2016، والذى كان له أثر كبير على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات حول كيفية استفادة الصناعة المصرية من قرار تحرير سعر الصرف.
 
- تعويم الجنيه رفع من تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.
 
- زيادة المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية عقب توافر العملة الصعبة.
 
- صادرات مصر ارتفعت خلال أول عام بعد التعويم  12 % لتسجل 22.4 مليار دولار.
 
- زيادة كبيرة فى التجارة الخارجية لمصر " صادرات وواردات" عقب توافر العملة الصعبة خلال عام 2017 والنصف الأول لـ 2018.
 
- انتهاء قوائم انتظار المصدرين لدى البنوك لتلبية احتياجات الواردات من السلع الرئيسية.
 
- استفادة الصناعة من خلال توافر خامات الإنتاج المستوردة عقب اتاحة مخصصات دولارية لها.
 
- وقف تعامل المصنعين والمصدرين مع السوق السوداء للعملة والتى كانت تؤدى إلى عدم استقرار عمليات التصنيع والتصدير.
 
- انتهاء معاناة المصانع فى توفير سيولة دولارية لشراء ماكينات إنتاج جديدة.
 
 
 
 

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