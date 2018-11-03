3 أيقونات دعوية تطلقها الأوقاف لإحياء منظومة القيم فى مواجهة التطرف

كتب إسماعيل رفعت

قننت وزارة الأوقاف المصرية، برنامجها الدعوى فى شكل 3 مسارات دعوية، لإحياء منظومة القيم والأخلاق فى مواجهة التطرف بنشر الوسطية، من خلال المنتديات والخطب والدروس واللقاءات الجماهيرية والتلفزيونية والكتب والنشرات الالكترونية من باب تجديد الخطاب الدينى.

من جانبها أعلن وزير الأوقاف عن إطلاق حملة الأوقاف العالمية للتعريف بنبي الإسلام ” رسول الإنسانية ” والتى تشمل خطب ودروس بالمساجد والفضائيات والاندية والمنتديات العامة، والتجمعات، وكتب وحملات ميدانية، ورسائل مكتوبة.

و تطلق الوزارة مسارا دعويا اخر ضمن ترسيخ منظومة القيم والاخلاق فى شكل مجموعات عمل "واعظة وراهبة فى حب مصر" لمقابلة السيدات وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية بخطاب جمعى، بمشاركة الكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للاعاقة.

كما تباشر الاوقاف، العمل فى حملة وطن بلا ادمان لمقاومة المخدرات التى تستهدف الشباب، والتى ترى الاوقاف انها احد ادوات الارهاب والجماعات لتفتيت المجتمعات من الداخل.

وتدعم وزارة الاوقاف، خطتها الدعوية بعناصر شابة منتقاه من الدعاة والواعظات، ومحفظات القران الكريم، للعمل ميدانيا والكترونيا وعبر الفضائيات وعبر السوشيال ميديا.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في خطتها الدعوية التنويرية ، وأحكمت سيطرتها في القضاء على الأفكار المتطرفة ؛ لأن هذه الجماعات الإرهابية تحاول تعكير صفو المجتمع ، مع أن الأديان جاءت لإسعاد البشرية ، وهذه الجماعات الإرهابية تحاول إثبات وجودها لكن مصيرها إلى اندثار ، وتبقى مصر بجيشها وشعبها في شموخ وصمود .

وأضاف الوزير، تعليقا على خطة الوزارة أنه يجب تفكيك جميع حواضن الإرهاب وخلاياه ، وهذا يقتضي ضرورة مواصلة المتابعة الدائمة لكل من يصعد المنبر ، وإبعاد إي إنسان لديه أي انتماء لهذه الأفكار عن منابر الأوقاف.

وأشار الوزير، أن الوزارة لديها خطة مستقبلية للنهوض بالجانب الدعوي والاجتماعي ، إضافة إلى التوسع في أعمال البر ، والدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة ، من خلال إقامة المراكز الثقافية بالمحافظات ، ومراكز إعداد معلمي القرآن الكريم ، حيث يجري الآن الإعداد لمركز للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية بمدينة الغردقة ، وجار دراسة عمل مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وإعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم ، لديه القدرة على فهم معانيه ومقاصده حتى نعمل على تكوين عقلية تجمع بين الحفظ والفهم.

وفي إطار حديث الوزير عن حملة رسول الإنسانية (صلى الله عليه وسلم) “حبا لحبيبك .. شارك” ، أكد أنها ستكون خدمة لديننا وحبًّا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وسوف ننظم مسابقة بين المديريات الأكثر تفاعلًا مع الحملة من خلال الندوات واللقاءات والأنشطة والفعاليات والمحاضرات والمسابقات المتصلة بسيرة الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم) ، موضحا أن الوزارة سوف ترصد مكافأة لهذ المسابقة قدرها (25000) جنيه لكل مديرية لاختيار أفضل مديرية ، مع ثلاث مكافآت تشجعية ، إضافة إلى مسابقة أفضل مشارك للحملة على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يرصد له مكافأة مقدارها 5000 جنيه ، كما أن كل محافظة سوف تقوم بعمل لقاء ثقافي عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كظاهرة ثقافية.

وقال الوزير: إ الخطاب الديني الصحيح هو الذي يعالج قضايا المجتمع، ويأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه استقرار الفرد والمجتمع وأمنه وأمانه، وأن الوطنية لا تنفك عن التدين الصحيح ، وكل ما يؤدي إلى الهدم والتخريب هو خيانة للدين والوطن، إذ إننا مؤتمنون على ما يحقق الصالح العام ومصلحة الوطن ، كما أن بناء الإنسان علميا وسلوكيا واجتماعيا مسئولية دينية ووطنية، فالفترة المقبلة فترة تسابق زمني في البناء والتعمير حتى قطف الثمار.