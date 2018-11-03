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17 ديسمبر.. أخر موعد لاستكمال باقى مقدم شقق الإسكان الاقتصادى بالقاهرة الجديدة

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:00 ص
17 ديسمبر.. أخر موعد لاستكمال باقى مقدم شقق الإسكان الاقتصادى بالقاهرة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، أنه تم تحديد موعد 17 ديسمبر، كأخر موعد لسداد باقى مقدم حجز وحدات الإسكان الاقتصادى "مشروع نزهة التجمع الثالث"، بمنطقة المستقبل (3) بالتجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة، التى تم إجراء القرعة عليها أبريل الماضى.

 

وأضافت، أن الوزارة قررت منح مهلة إضافية للمتعثرين فى سداد باقى مقدم الحجز بخلاف غرامات التأخير المستحقة، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق  18/11/2018 إلى الاثنين الموافق 17/12/2018 من خلال بنك التعمير والإسكان (فرع القطامية ).

 

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أنه لن يعتد بأية طلبات ترد بعد هذه الفترة، وسيتم إلغاء التخصيص فى تلك الحالة.

 


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