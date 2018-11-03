11 نوفمبر.. انطلاق الفوج الثالث لمعسكر الأئمة بالإسكندرية

كتب إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة انطلاق فعاليات الفوج الثالث لمركز أبى بكر الصديق التثقيفى بمدينة الإسكندرية، والذى يستضيف الأئمة، وذلك من يوم الأحد الموافق 11/11/2018م حتى الثلاثاء 13/11/2018م.

ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمى والمهارى لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

ويحاضر في المعسكر كل من: د. سامي محمد ربيع الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والدكتور محمد حسن الحفناوى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، ويشارك فى المعسكر 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وبيانهم كالتالى:

م الاسم المديرية

1 عبدالراضي محمد محمود سوهاج

2 حنفي محمود دياب سوهاج

3 بخيت محمد عبدالرسول سوهاج

4 محسن السيد محمد السيد الجيزة

5 محمد بدوي مجاهد الجيزة

6 محمود محمد محمد مبروك الجيزة

7 أحمد محمد أحمد مدني أسوان

8 حمودة محمد محمود اسماعيل أسوان

9 أحمد محمد محمد جاد أسوان

10 محمد السيد أبو هاشم أحمد الإسماعيلية

11 أحمد صلاح على محمد الإسماعيلية

12 السيد جمعة عطية محمود الإسماعيلية

13 عمر عيد مصيلحي قنديل المنوفية

14 علي غباشي على الدسوقي المنوفية

15 عطية محمد حسوبة المنوفية

16 نجم الدين طلبة عبدالحليم بني سويف

17 محمد أحمد عبدالقوي بني سويف

18 الحسن عبدالرسول حسن بني سويف

19 محمد عبدالفتاح أحمد إمام القليوبية

20 عبدالعاطي السيد العربي القليوبية

21 هاني أحمد محمد يوسف القليوبية

22 عبدالحكم السيد محمد نور الأقصر

23 عبدالله أبوالقاسم أحمد الملقب الأقصر

24 حسن بشاري سليمان الأقصر

25 السيد رجب عبدالحى السيد كفر الشيخ

26 علي محمود محمد المنسي كفر الشيخ

27 أحمد عبدالقادر السباعي كفر الشيخ

28 عبدالحميد محمد أبو العز الغربية

29 عصام إبراهيم سيد أحمد الغربية

30 حمادة بشير بدوي الغربية

31 محمد محمود مصطفى مطروح

32 إبراهيم شحاتة الفار مطروح

33 محمد محمد مهدي الأعصر مطروح

34 فرحان عبدالكريم سليمان الوادي الجديد

35 محمد مهدي محمد عبدالله الوادي الجديد

36 أحمد خضر مدني الوادي الجديد

37 سالم جمال عبدالناصر محمد الدقهلية

38 محمد سماحة محمد رزق الدقهلية

39 أحمد عبدالملك محمد بدران الدقهلية

40 محمد صالح شديد القاهرة

41 سامي عبدالله عبدالجواد القاهرة

42 محمد رمضان محمد القاهرة

43 هاني فتحي حسانين أسيوط

44 محمد ورداني شعبان أسيوط

45 محمد رمضان حسن أسيوط

46 محمد عطيتو عبدالله قنا

47 عبدالحميد أحمد نور قنا

48 محمد السيد حنفي صديق قنا

49 أحمد شعبان نبيه المصري دمياط

50 محمود حامد أبوالنجا دمياط

51 خالد محمد محمد السيد دمياط

52 أحمد شعراوي توفيق المنيا

53 جلال حمدي عبدالتواب المنيا

54 محمود صابر سيد إبراهيم المنيا

55 عمر سلامة السيد مأمون الفيوم

56 حمدي توفيق عزيز شحاته الفيوم

57 أحمد محمد رمضان سرحان الفيوم

58 أحمد فوزي عبدالعزيز الدمياطي البحيرة

59 عثمان محمد شامخ عوض البحيرة

60 عثمان محمد شامخ عوض البحيرة

61 عمر عيد مصيلحي قنديل المنوفية

62 علي غباشي علي الدسوقي المنوفية

63 عطية محمد حسوبة المنوفية

64 يحيى محمد متولي منصور الشرقية

65 معتز محمد عبدالمقصود الشرقية

66 أشرف أحمد فهمي الشرقية

67 محمد عوض إبراهيم عطية الإسكندرية

68 أحمد محمد خلف الله عباس الإسكندرية

69 إبراهيم محمد أحمد البدوي الإسكندرية

70 عطية محمد عطية السقا الإسكندرية