وكيل تموين الأقصر: 79017 استمارة لإضافة المواليد بمنظومة التموين حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تلقي 79017 استمارة إضافة مواليد "استمارة أداء الخدمة" حتى اليوم السبت ، لافتاً إلى أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.

وأوضح الدكتور تامر صلاح ، أنه جرى تشكيل مجموعة عمل بكل مكتب تموين لتلقي استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون في إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعي وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.