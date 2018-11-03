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وزير المالية ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابي

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:42 م
وزير المالية ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابي الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى شهداء محافظة المنيا اثر الحادث الإرهابى الآثم الذى حدث مساء أمس.
 
وأكد وزير المالية أن هذا الحادث الإرهابى الغاشم لن ينال من عزيمة الشعب المصرى وثقته فى قيادته والتفافه حولها للقضاء تماما على الإرهاب وأن مصر عازمة على دحر الارهاب ومواصلة جهود التنمية والارتقاء بها
 
وأكد ثقته فى تجاوز مصر أى آثار لهذا الحادث الخسيس، كما تجاوزنا ما سبقه من حوادث إرهابية، وسنقف جميعا صفا واحدا حتى تكتب السلامة لمصر ولشعبها الأبى.
و يتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بخالص تعازيه وتضامنه الكامل مع ضحايا الإرهاب.

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