وزير القوى العاملة يسلم 50 عاملا غير منتظم بالإسكندرية شهادات "أمان"

كتب محمود راغب

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان 50 عاملا من العمالة غير المنتظمة، شهادات "أمان" بمحافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه، وباتعة محمد إبراهيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير إن العمالة غير المنتظمة أساس البناء والتنمية، كما أنه بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، أدت إلى استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم ، مشيرا إلى أن شهادة "أمان" تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولى في طريق حماية تلك الفئة.

وأكد الوزير أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارا وتكرارا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع ، إلا أنه بفضل مبادرة الرئيس تم حصر 2.3 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة للعمل من خلالها لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيا واجتماعيا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصرى التى تعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وأوضح أنه على رأس الأولويات والاهتمامات مسألة تشغيل العمالة غير المنتظمة وتدريبها لضمان جاهزيتها لمواجهة سوق العمل بجميع متطلباته، وصقل مهاراتهم بالتدريب الجيد الحقيقى والفعلى، مشيرا إلى أنه حينما تشعر باقى هذه الفئة من العمال بما تقدمه الدولة من اهتمام حقيقى وفعلى لهم ستتدافع هذه الفئة من العمال للتسجيل تلقائيا وإقداما منهم بما سيرونه أمام أعينهم من جهد ملموس.

وقال الوزير، إن الاهتمامَ الكبيرَ الذي يوليهُ الرئيس السيسي والدولةُ لقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة هو اهتمام غير مسبوق تبلورَ في إعلانِ 2018 عاماً لذوي الاحتياجاتِ الخاصة، مشيرا إلي أننا بدأنا بالفعلِ من خلالِ العملِ على تضافُرِ الجهود حتى نحققَ الاستفادةَ القصوى لهذه الفئة. ونعملُ على تنفيذ آلياتٍ فاعلةٍ تضمنُ استدامةَ العمل في مختلفِ مؤسساتِ الدولة من أجل تمكينِ ذوى الاحتياجات الخاصة لضمانِ مشاركتِهم الحقيقيةِ في تنميةِ المجتمع.

ونوه "سعفان" إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" وتم حتى الآن تنفيذ 5 ندوات بمحافظات مختلفة للتعريف بذوى القدرات الخاصة، وتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة ، فضلا عن تعريفهم بقوانين العمل لدمجهم فى بيئة العمل المناسبة لهم ، وذلك فى إطار التشجيع على التشغيل وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير.

وأشار إلى أننا بحاجة ماسة لاكتشاف أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة للوصول إلى مصر التى نحلم بها جميعا والتى يعد بها الرئيس السيسى دائما ، مشيرا إلى أننا نريد إعطاء بارقة أمل جديدة لهذه الفئة للتواجد والمشاركة الفاعلة مع مجتمعهم ، بما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى كقيمة مضافة للبلد، مؤكدا أننا لا ندخر جهدا فى مساعدة هذه الفئة، وتقديم يد العون لها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدنى.

وحول انخفاض نسبة البطالة قال الوزير: إن معدل البطالة أنخفض إلي 9.9% من قوة العمل ، بعد أن كانت هذه النسبة قد تخطي الــ 13% في 2014 نتيجة المشروعات القومية الكبري والاستثمارات التي تتم حاليا علي أرض مصر، مؤكدا أن سوق العمل الداخلي والخارجي يحتاج إلي العمالة الفنية .

وأشار إلي أن هذا هو ما بدأت الوزارة في الأخذ به منذ 2016 بالتدريب من خلال شركات عالمية للوصول إلي مستوي عال من الكفاءة من المتدربين ، الأمر الذي يحتاج إلي نظرة جديدة من قبل أصحاب الأعمال لهؤلاء المتدربين مستهدفين تدريب 10 ألاف متدرب سنويا لسد العجز في العمالة الفنية.

وأرسل "سعفان" تحية تقدير واعزاز لكل يد طاهرة تعمل بإخلاص من أجل بناء الوطن وتسهم في تحسين الاقتصاد القومي بالعمل والإنتاج.

ومن جانبه أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته لإعلان الرئيس السيسي 2018 عاما لذوي احتياجات الخاصة ، لنعمل علي التفاعل معهم ودمجهم مع أبناء الوطن ، وإعادة تأهيلهم بالشكل الأمثل وفقا لقدراتهم من خلال برامج تدريبية .

وقال : إننا في المحافظة نعمل لتنفيذ التدريب من أجل التشغيل، وتوظيف الصناعات وإعطاء الدعم اللازم لاحتياجاتنا الصناعية ، لبناء قاعدة صناعية حقيقية، مستعرضا بعض التجارب التي يتم تنفيذها في الصين لتتكامل الصناعات.

وكشف المحافظ عن أن مصر ليس بها بطالة حقيقية ، مشيرا إلي أن الموجود هي بطالة مقنعة مما يتطلب إلي إعادة تأهيل هذه العمالة لخلق المناخ والطرق والآليات لفرص عمل حقيقية.

وقالت باتعة محمد أمين مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية : إن المديرية رصدت 25 مليون جنيه لاستخراج شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة ، مشيرة إلي أنه تم استخراج 1200 شهادة خلال شهرين، فضلا عن حصر 79 ألف عامل غير منتظم من استمارات الحصر التي تمت من خلال حملة "حماية" .

وتحدث في الاحتفالية دعاء موسي المدير الإقليمي للموارد البشرية لمصر وشمال إفريقيا لفندق هيلتون الإسكندرية جرين بلازا، ومحمد عبد الرازق مدير عام قطاع الموارد البشرية لفندق هيلتون جرين بلازا، وهيلتون الإسكندرية كينجزرانش، وأكدا أن العاملين بفنادق هيلتون ضلع أساسي لنجاح المنشأة ، لذلك نقدم لهم حوافز تحفزيه شهرية ونركز علي التدريب والتطوير دائما ، ونصرف لهم علاوة سنوية بنسبة 15% ، فضلا عن ما تقرره الدولة من علاوات خاصة أو استثنائية ، وذلك من أجل أن يكون العاملين قدوة للآخرين.