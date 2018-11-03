وزيرتا التضامن والصحة تتفقدان المصابين في حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد

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أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بتقديم كافة أوجه الرعاية لضحايا حادث الاعتداء الارهابي الاثيم الذي استهدف عدداً من ابناء الكنيسة القبطية الاورثوذوكسية عقب زيارتهم للصلاة في دير القديس الأنبا صموائيل المعترف بمغاغة بمحافظة المنيا.

جاء ذلك في تصريحات للدكتورة غادة والي خلال زيارتها التي رافقها خلالها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمصابي الحادث، حيث إلتقت بأسرهم وأكدت لهم الحرص التام على تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لأسر المصابين والمتوفيين.

ومن جانبها، وصفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حادث المنيا الإرهابي بأنه يعد عملا خسيسا وجبانا ولا يوجد له أى منطق يستند إليه، مشيرة الى انه تم نقل المصابين من المنيا الي مستشفى الشيخ زايد تحت إشراف طبي ورعاية صحية بشكل جيد ويتم متابعة حالات المصابين بإشراف طبي على أعلى المستويات.



















