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وزيرة الصحة: مصابو حادث المنيا فى تحسن مستمر وننتظر تعافيهم قريبًا

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:45 م
وزيرة الصحة: مصابو حادث المنيا فى تحسن مستمر وننتظر تعافيهم قريبًا الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية لمصابى حادث المنيا الإرهابى فى تحسن مستمر، ومن المنتظر تعافيهم خلال الفترة القليلة القادمة.

 

جاء ذلك خلال زيارتها، مساء اليوم االسبت، لمستشفى الشيخ زايد التخصصى للاطمئنان على كافة المصابين والذى تم اخلائهم إخلاء أمن من المنيا إلى المستشفى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة

 

وزارت وزيرة الصحة، كافة المصابين بالمستشفى، كما تاكدت من انهم وأسرهم يحظون بكامل الرعاية الطبية والنفسية، ودعت الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ وخبير الطب النفسى، بالإشراف على الفرق النفسية التى تقدم الدعم النفسى للمصابين وأسرهم، وعلى الفور استجاب " عكاشة" وأكد أنه سعيد بهذا التكليف واداء دوره الوطنى.

 

يذكر أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت أمس، بتشكيل فريق من الأطباء النفسيين برئاسة الدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسى للمصابين وأسرهم، مشيرة إلى إستمرار تقديم الدعم النفسى بعد خروجهم من المستشفى بمحافظة إقامتهم.

 

واشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالات الحرجة تحظى برعاية فائقة وهى فى تحسن مستمر، لافتة إلى أن الفريق الطبى بالمستشفى قام إجراء عدد من الجراحات الدقيقة الناجحة، حيث وجهت الوزيرة لهم الشكر على مجهودهم، مؤكدة على تقديم كافة الدعم لهم بما يخدم صالح المصابين.

 

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا مع مدير مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى، الدكتور حازم الفيل، والفريق الطبى المشرف على المصابين، ووجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.

 

 

 


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حادث المنيا

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