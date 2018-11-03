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وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين "د"

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:57 ص
وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين "د" الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب ــ أحمد يعقوب
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فى إطار حرص وزارة المالية على توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين والعاملات بها، وتحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية أقامت وحدة تكافؤ الفرص برئاسة داليا فؤاد بقطاع مكتب الوزير، ندوة بعنوان "فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان وتاتي الندوة استكمالا لسلسلة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة المالية لموظفيها والتي من شأنها توفير الجهد والوقت للعاملين بالوزارة.
 
وأكدت داليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بان هذه الندوة تهدف الي توعية العاملين داخل الوزارة بمخاطر نقص فيتامين (د) "  والتي تبنتها مستشفى 57357  "تحت شعار اتبرع لمستشفى 57357 وحلل فيتامين (د) واطمن" بحضور أستاذ الصحة العامة ورئيس قسم التغذية بالمستشفي ومدير العلاقات العامة و داليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير المالية.
 
وأوضحت داليا فؤاد بان الندوة استعرضت أهمية فيتامين (د) ودوره فى الحفاظ على الصحة العامة، وعلاقته بالسرطان والمدة المثالية للتعرض لأشعة الشمس ، وحد الأمان لنسب التحليل، وأعراض السمية إثر الإفراط فى استخدام جرعات من الفيتامين، كما تم استعراض الأغذية الغنية به ثم عقب هذه الندوة تم استضافة فريق مستشفى 57357 لإجراء تحليل فيتامين (د) داخل أبراج وزارة المالية مؤخرا لجميع موظفي وموظفات الوزارة حيث بلغ عدد المستفدين بالتحليل (295) مستفيدا.
 
وأضافت مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بانه جار التنسيق لاستضافة الجمعية بمقر وزارة المالية بلاظوغلى ومقرات مصلحة الضرائب المصرية لكي تتيح الفرصة لاكبر عدد من العاملين بالقطاعات والمصالح التابعة للوزارة.
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