موظف يستعين بمجهولين للنصب على مدير مبيعات ويستولوا منه على 540 ألف جنيه

كتب بهجت أبو ضيف

استعان موظف بشخصين للنصب على مدير مبيعات بالشيخ زايد، واستولوا منه على مبلغ 540 ألف جنيه، وإيهامه بقدرتهم على استبدالها بعملات أجنبية، إلا أنهم استولوا على المبلغ المالى واحتالوا عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "محمد.م" مدير مبيعات قطع غيار سيارات، أفاد فيه أن "هاشم.ع" موظف بمستشفى، نصب عليه واستولى منه على مبلغ 540 ألف جنيه، بمساعدة شخصين آخرين، عقب إيهامه أنهما يقومان باستبدال العملات من مصرية إلي أجنبية.

وأضاف أن الهاربين أحدهما يدعى "عبدالله" والآخر "جاد الرب"، وأنه تمكن من ضبط موظف المستشفى، وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه على علم بأن المتهمين الهاربين، يقومان بالنصب على المواطنين، واتفاقه معهما على نسبة من المبلغ المستولى عليه، إلا أنهما لم يقوما بإعطائها له، وأضاف أنه لا يعلم باقي بياناتهما حيث إنه يتواصل معهما تليفونياً فقط.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لضبط المتهمين الهاربين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.